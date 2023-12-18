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Производителям скоропортящихся товаров могут сократить сроки выплат
Фото: Вечерние ведомости
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поддержала законопроект о сокращении времени выплат производителям «скоропорта» – с восьми до четырех дней.
«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поддержала сокращение сроков оплаты по договорам поставки продовольственных товаров, срок годности которых пять дней и менее. Предлагаемые изменения в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусматривают сокращение с 8 до 4 рабочих дней предельных сроков оплаты товаров сроком годности до 5 дней», – цитирует ТАСС пресс-службу Абрамченко.
Сообщается, что законопроект направлен на уменьшение сроков оплаты, но никак не связан со сроками поставки. Также отмечается, что принятие этого законопроекта уменьшит дефицит оборотных средств у производителей, будет способствовать сдерживанию цен на продукцию.
«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поддержала сокращение сроков оплаты по договорам поставки продовольственных товаров, срок годности которых пять дней и менее. Предлагаемые изменения в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусматривают сокращение с 8 до 4 рабочих дней предельных сроков оплаты товаров сроком годности до 5 дней», – цитирует ТАСС пресс-службу Абрамченко.
Сообщается, что законопроект направлен на уменьшение сроков оплаты, но никак не связан со сроками поставки. Также отмечается, что принятие этого законопроекта уменьшит дефицит оборотных средств у производителей, будет способствовать сдерживанию цен на продукцию.
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