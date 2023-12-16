Корвалол и другие спиртосодержащие лекарства могут начать продавать как алкоголь

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Лекарства, в которых более 30 процентов спирта, могут начать продавать как алкоголь – то есть в определенное время. По крайней мере именно это предлагают в Общественной палате России, в докладе «Демография - 2030».Согласно этому «документу», в Общественной палате считают, что Россия вымирает (в том числе) из-за алкоголизма и других вредных привычек. Поэтому члены палаты решили бороться со всеми жидкостями, в которых содержится спирт. То есть по мнению этих членов, россияне напиваются аптечными лекарствами? Не просто россияне, а большое количество россиян – раз предлагается ввести такие жёсткие регуляторные требования.При этом речь идёт в том числе и о корвалоле или валокордине – достаточно популярных в пенсионеров лекарственных средствах.Кроме того, члены палаты заявили, что цены на аптечные лекарства со спиртом нужно бы поднять до ценника на водку.Пока депутаты, у которых некоторые СМИ взяли комментарии по этому «докладу», не поддерживают такие довольно спорные инициативы.