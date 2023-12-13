В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В издательство «Захаров», которое имеет права на издание книг писателя Бориса Акунина (внесенного на днях в реестр экстремистов и террористов, настоящее имя писателя –Григорий Чхартишвили), пришли с обысками из Следственного комитета.Государственное агентство ТАСС, ссылаясь на эксперта по экстремизму, адвоката Дмитрия Аграновского, пишет, что распространение книг писателя, внесенного в экстремистско-террористский реестр, может быть расценено как финансирование терроризма.Также ТАСС сообщает, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного в отношении Бориса Акунина по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России.По данным ряда телеграм-каналов, силовики могут изымать книги писателя из помещений издательства.