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В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
Фото: Вечерние ведомости
В издательство «Захаров», которое имеет права на издание книг писателя Бориса Акунина (внесенного на днях в реестр экстремистов и террористов, настоящее имя писателя –Григорий Чхартишвили), пришли с обысками из Следственного комитета.
Государственное агентство ТАСС, ссылаясь на эксперта по экстремизму, адвоката Дмитрия Аграновского, пишет, что распространение книг писателя, внесенного в экстремистско-террористский реестр, может быть расценено как финансирование терроризма.
Также ТАСС сообщает, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного в отношении Бориса Акунина по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
По данным ряда телеграм-каналов, силовики могут изымать книги писателя из помещений издательства.
Государственное агентство ТАСС, ссылаясь на эксперта по экстремизму, адвоката Дмитрия Аграновского, пишет, что распространение книг писателя, внесенного в экстремистско-террористский реестр, может быть расценено как финансирование терроризма.
Также ТАСС сообщает, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного в отношении Бориса Акунина по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
По данным ряда телеграм-каналов, силовики могут изымать книги писателя из помещений издательства.
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