Глава Минюста Индонезии обвинил в расцвете коррупции жен чиновников

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Министр юстиции Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что жены заставляют или вынуждают брать взятки своих мужей-чиновников. Его слова многие восприняли как сексистскую выходку.«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жёны плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жёны с них требуют», – приводят СМИ цитату Махфуда.Он утверждает, что жены якобы требуют от чиновников украшения и другие дорогие покупки. При этом он даже привел какие-то цифры – по версии главы Минюста, жены требуют расходов в два с половиной раза превышающих средние доходы.Откуда Махфуд взял эти цифры, не сообщается.