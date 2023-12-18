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Глава Минюста Индонезии обвинил в расцвете коррупции жен чиновников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министр юстиции Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что жены заставляют или вынуждают брать взятки своих мужей-чиновников. Его слова многие восприняли как сексистскую выходку.
«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жёны плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жёны с них требуют», – приводят СМИ цитату Махфуда.
Он утверждает, что жены якобы требуют от чиновников украшения и другие дорогие покупки. При этом он даже привел какие-то цифры – по версии главы Минюста, жены требуют расходов в два с половиной раза превышающих средние доходы.
Откуда Махфуд взял эти цифры, не сообщается.
«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жёны плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жёны с них требуют», – приводят СМИ цитату Махфуда.
Он утверждает, что жены якобы требуют от чиновников украшения и другие дорогие покупки. При этом он даже привел какие-то цифры – по версии главы Минюста, жены требуют расходов в два с половиной раза превышающих средние доходы.
Откуда Махфуд взял эти цифры, не сообщается.
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