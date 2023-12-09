В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В кортеж президента США Джо Байдена врезался автомобиль. Сам Байден в этот момент выходил из штаб-квартиры его избирательной кампании.Американские и российские СМИ распространяют видео, на котором Байден удивлённо смотрит на кортеж, а его служба безопасности сажает его и первую леди Джилл в президентский внедорожник.Байдены спокойно уехали, а вот водителя врезавшегося автомобиля окружили американские силовики. Однако, по предварительным данным, авария была непреднамеренной.