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В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
Фото: Вечерние ведомости
В кортеж президента США Джо Байдена врезался автомобиль. Сам Байден в этот момент выходил из штаб-квартиры его избирательной кампании.
Американские и российские СМИ распространяют видео, на котором Байден удивлённо смотрит на кортеж, а его служба безопасности сажает его и первую леди Джилл в президентский внедорожник.
Байдены спокойно уехали, а вот водителя врезавшегося автомобиля окружили американские силовики. Однако, по предварительным данным, авария была непреднамеренной.
Американские и российские СМИ распространяют видео, на котором Байден удивлённо смотрит на кортеж, а его служба безопасности сажает его и первую леди Джилл в президентский внедорожник.
Байдены спокойно уехали, а вот водителя врезавшегося автомобиля окружили американские силовики. Однако, по предварительным данным, авария была непреднамеренной.
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