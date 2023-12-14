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Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Губернатор Новосибирской области Травников считает, что яйца подорожали из-за желания производителей заработать «дополнительные деньги».
При этом такие аргументы производителей, как рост цен на топливо и ветпрепараты, недостаток кадров он называет «неперспективными».
«Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод – неперспективны. Это не объясняет настолько высокий рост цен, это нетипично», — цитирует губернатора телеграм-канал областного правительства.
По его мнению, ситуация связана с «рыночной конъюнктурой». «Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объёме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета», — говорит Травников.
Он добавил, что «будет совершенно не против, если УФАС и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию».
Продукция птицефабрик в регионе за последнюю неделю выросла в цене на 4%, в сравнении с декабрем прошлого года удорожание оценивается в 36%, говорят в правительстве.
При этом такие аргументы производителей, как рост цен на топливо и ветпрепараты, недостаток кадров он называет «неперспективными».
«Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод – неперспективны. Это не объясняет настолько высокий рост цен, это нетипично», — цитирует губернатора телеграм-канал областного правительства.
По его мнению, ситуация связана с «рыночной конъюнктурой». «Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объёме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета», — говорит Травников.
Он добавил, что «будет совершенно не против, если УФАС и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию».
Продукция птицефабрик в регионе за последнюю неделю выросла в цене на 4%, в сравнении с декабрем прошлого года удорожание оценивается в 36%, говорят в правительстве.
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