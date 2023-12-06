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В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны РФ сообщили о девяти беспилотниках над двумя регионами РФ.
По данным ведомства, минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей.
Губернатор Калужской области Шапша уточнил, что беспилотник сбит на территории Сухиничского района.
«Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Власти Московской области информацию о беспилотниках пока не комментировали.
По данным ведомства, минувшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены девять беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей.
Губернатор Калужской области Шапша уточнил, что беспилотник сбит на территории Сухиничского района.
«Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Власти Московской области информацию о беспилотниках пока не комментировали.
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