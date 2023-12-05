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Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
Фото: Вечерние Ведомости
Главу Троицка в Челябинской области заподозрили во взятке, он задержан.
Следствие считает, что глава города получил от коммерсанта взятку в виде беговой дорожки — за «ускоренную» выдачу разрешений на строительство.
Как установило предварительное следствие, весной 2020 года глава Троицка «получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания», сообщили в СУ СК по региону.
Взятка также предполагалась за содействие в согласовании, подписании документов во время строительных работ.
Подозреваемый в получении взятки задержан и допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждены уголовные дела (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
Следователи проводят обыски в служебных помещениях. В ведомстве уточнили, что «предмет взятки изъят».
Следствие считает, что глава города получил от коммерсанта взятку в виде беговой дорожки — за «ускоренную» выдачу разрешений на строительство.
Как установило предварительное следствие, весной 2020 года глава Троицка «получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания», сообщили в СУ СК по региону.
Взятка также предполагалась за содействие в согласовании, подписании документов во время строительных работ.
Подозреваемый в получении взятки задержан и допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждены уголовные дела (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
Следователи проводят обыски в служебных помещениях. В ведомстве уточнили, что «предмет взятки изъят».
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