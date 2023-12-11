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Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Минздрав РФ планирует расширить программы по репродуктивному здоровью в следующем году.
Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Ключевое — это расширение программ по репродуктивному здоровью, поддержке безопасного материнства и детства», — сказал Мурашко РИА Новости.
По словам министра, акцент необходимо сделать на женских консультациях и на мужском здоровье. Кроме того, ведомство планирует «расширение программ по экстракорпоральному оплодотворению и повышение их доступности».
Добавим, что ранее против процедуры ЭКО неоднократно выступали представители РПЦ.
Напомним, в начале декабря стало известно, что в России хотят ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения.
Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Ключевое — это расширение программ по репродуктивному здоровью, поддержке безопасного материнства и детства», — сказал Мурашко РИА Новости.
По словам министра, акцент необходимо сделать на женских консультациях и на мужском здоровье. Кроме того, ведомство планирует «расширение программ по экстракорпоральному оплодотворению и повышение их доступности».
Добавим, что ранее против процедуры ЭКО неоднократно выступали представители РПЦ.
Напомним, в начале декабря стало известно, что в России хотят ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения.
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