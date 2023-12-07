Возрастное ограничение 18+
Минюст: одобрены поправки о лишении статуса адвокатов, уехавших из страны
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Комиссия правительства одобрила поправки, разработанные Минюстом, которые касаются деятельности адвокатов.
Речь об основаниях для лишения статуса адвоката, сообщили в Минюсте. В частности — об отъезде заграницу.
«Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты, в частности, выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации», — следует из сообщения ведомства.
Исключение составит выезд на лечение или обучение, сопровождение членов семьи, «направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы РФ органами госвласти или российскими организациями», а также «иные уважительные причины», добавили в министерстве.
Там напомнили, что поправки к законопроекту были подготовлены и внесены в правительство еще в мае. Сам законопроект был разработан Минюстом в апреле и был принят пока только в первом чтении.
Что еще предложил Минюст этим законопроектом:
- создать Единый государственный реестр адвокатов РФ. Предполагается, что он станет «единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах», заявили в Минюсте. Кроме того, в единый реестр планируют включать «сведения о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен» (это позволит исключить сдачу экзамена с нарушением срока, считают в министерстве).
- повысить требования к образованию претендентов на статус адвоката. «Так, претендовать на получение статуса адвоката смогут лица, имеющие высшее юридическое образование одновременно по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации "магистр" и диплома бакалавра по направлениям подготовки "Юриспруденция" или "Обеспечение законности и правопорядка"» (при этом эти требования не будут распространяться на тех, кто получил высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности до вступления предлагаемого закона в силу).
- закрепить статус Комплексной информационной системы адвокатуры России как «автоматизированной информационной системы, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности Федеральной палаты адвокатов, региональных адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов».
Речь об основаниях для лишения статуса адвоката, сообщили в Минюсте. В частности — об отъезде заграницу.
«Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты, в частности, выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации», — следует из сообщения ведомства.
Исключение составит выезд на лечение или обучение, сопровождение членов семьи, «направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы РФ органами госвласти или российскими организациями», а также «иные уважительные причины», добавили в министерстве.
Там напомнили, что поправки к законопроекту были подготовлены и внесены в правительство еще в мае. Сам законопроект был разработан Минюстом в апреле и был принят пока только в первом чтении.
Что еще предложил Минюст этим законопроектом:
- создать Единый государственный реестр адвокатов РФ. Предполагается, что он станет «единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения об адвокатах», заявили в Минюсте. Кроме того, в единый реестр планируют включать «сведения о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен» (это позволит исключить сдачу экзамена с нарушением срока, считают в министерстве).
- повысить требования к образованию претендентов на статус адвоката. «Так, претендовать на получение статуса адвоката смогут лица, имеющие высшее юридическое образование одновременно по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации "магистр" и диплома бакалавра по направлениям подготовки "Юриспруденция" или "Обеспечение законности и правопорядка"» (при этом эти требования не будут распространяться на тех, кто получил высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности до вступления предлагаемого закона в силу).
- закрепить статус Комплексной информационной системы адвокатуры России как «автоматизированной информационной системы, предназначенной для комплексной автоматизации деятельности Федеральной палаты адвокатов, региональных адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».