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ВЦИОМ: в России уменьшилась доля тех, кто считает грамотность важной чертой культурного человека
Фото: Вечерние Ведомости
В России уменьшилась доля тех, кто считает важными чертами культурного человека грамотность и культуру речи.
При этом важным в представлении о культурном человеке стал патриотизм. Такие данные приводит ВЦИОМ.
«В целом за десять лет представления россиян о культурном и некультурном человеке мало изменились, но некоторые аспекты стали менее значимыми. Уменьшилась доля считающих важными чертами культурного человека грамотность и культуру речи. При этом появился новый компонент — патриотизм: любовь к Родине и знание истории своей страны становятся важными аспектами образа культурного человека», — отмечают социологи.
По версии ВЦИОМ, «если современный культурный человек — патриот, то некультурный, напротив, не уважает свою Родину, его нельзя назвать преданным стране».
Сегодня, по мнению половины россиян, культурного человека отличают в первую очередь манеры (49%) — он воспитан, вежлив, следует нормам поведения, умеет вести себя в обществе, знает правила этикета.
Также к чертам культурного человека часто относят образованность и начитанность (24%) — посещает культурные мероприятия, разбирается в искусстве, у него высокая культура речи.
Реже культурного человека характеризуют через положительные личностные качества — уважение других людей, порядочность, доброта, общительность.
Некультурный человек ассоциируется преимущественно с отсутствием манер (60%) — ведет себя по-хамски, бестактно, может оскорбить, груб, ему чужды правила поведения. Такой человек не образован, глуп, невежественен и ничем не интересуется (12%).
В целом, по данным опроса, за десять лет доля россиян, «кого окружают в основном культурные люди», выросла более чем в полтора раза: с 29% в 2013 году до 50% в 2023 году.
Напомним, в конце августа другой опрос показал, что больше половины россиян (63%) не против исключения Пушкина и Гоголя из зданий ЕГЭ.
При этом важным в представлении о культурном человеке стал патриотизм. Такие данные приводит ВЦИОМ.
«В целом за десять лет представления россиян о культурном и некультурном человеке мало изменились, но некоторые аспекты стали менее значимыми. Уменьшилась доля считающих важными чертами культурного человека грамотность и культуру речи. При этом появился новый компонент — патриотизм: любовь к Родине и знание истории своей страны становятся важными аспектами образа культурного человека», — отмечают социологи.
По версии ВЦИОМ, «если современный культурный человек — патриот, то некультурный, напротив, не уважает свою Родину, его нельзя назвать преданным стране».
Сегодня, по мнению половины россиян, культурного человека отличают в первую очередь манеры (49%) — он воспитан, вежлив, следует нормам поведения, умеет вести себя в обществе, знает правила этикета.
Также к чертам культурного человека часто относят образованность и начитанность (24%) — посещает культурные мероприятия, разбирается в искусстве, у него высокая культура речи.
Реже культурного человека характеризуют через положительные личностные качества — уважение других людей, порядочность, доброта, общительность.
Некультурный человек ассоциируется преимущественно с отсутствием манер (60%) — ведет себя по-хамски, бестактно, может оскорбить, груб, ему чужды правила поведения. Такой человек не образован, глуп, невежественен и ничем не интересуется (12%).
В целом, по данным опроса, за десять лет доля россиян, «кого окружают в основном культурные люди», выросла более чем в полтора раза: с 29% в 2013 году до 50% в 2023 году.
Напомним, в конце августа другой опрос показал, что больше половины россиян (63%) не против исключения Пушкина и Гоголя из зданий ЕГЭ.
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