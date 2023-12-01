Возрастное ограничение 18+
В ФСБ заявили о раскрытии теракта на БАМе, задержан гражданин Беларуси
Фото: Вечерние Ведомости
В ФСБ заявили о раскрытии теракта на Байкало-Амурской магистрали.
Подрывы двух составов с нефтепродуктами произошли в конце ноября.
Задержан гражданин Беларуси, заявили в ФСБ.
«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии», — заявили в ведомстве (цитата релиза по РИА Новости).
Из-за взрывов произошло возгорание цистерн с ГСМ, это заблокировало движение по транспортной магистрали.
Как сообщается, задержанный признался, что забрал из тайника восемь взрывных устройств и привез их в Бурятию на машине, после чего заложил на цистернах.
Подрывы двух составов с нефтепродуктами произошли в конце ноября.
Задержан гражданин Беларуси, заявили в ФСБ.
«Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры. На территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 года рождения, совершивший подрывы 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии», — заявили в ведомстве (цитата релиза по РИА Новости).
Из-за взрывов произошло возгорание цистерн с ГСМ, это заблокировало движение по транспортной магистрали.
Как сообщается, задержанный признался, что забрал из тайника восемь взрывных устройств и привез их в Бурятию на машине, после чего заложил на цистернах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловском РЭО заявили о попытке задавить их эколога
01 декабря 2023
01 декабря 2023
Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
28 ноября 2023
28 ноября 2023