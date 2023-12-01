Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Рязанской области в результате стрельбы погиб полицейский.Стрельба произошла возле федеральной автомобильной дороги М-5, пишут РИА Новости со ссылкой на источники.RT уточняют, что некий мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 якобы из-за того, что к нему пришли с обыском.Сообщается, что подозреваемый в убийстве задержан. Его везут на допрос.Официальных комментариев пока нет.