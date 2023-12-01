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В Рязанской области в результате стрельбы погиб полицейский
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Рязанской области в результате стрельбы погиб полицейский.
Стрельба произошла возле федеральной автомобильной дороги М-5, пишут РИА Новости со ссылкой на источники.
RT уточняют, что некий мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 якобы из-за того, что к нему пришли с обыском.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве задержан. Его везут на допрос.
Официальных комментариев пока нет.
Стрельба произошла возле федеральной автомобильной дороги М-5, пишут РИА Новости со ссылкой на источники.
RT уточняют, что некий мужчина открыл стрельбу из дома на трассе М-5 якобы из-за того, что к нему пришли с обыском.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве задержан. Его везут на допрос.
Официальных комментариев пока нет.
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