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Депутат ГД предлагает закон, запрещающий называть мальчиков женскими именами и наоборот
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать мальчиков под женскими именами и, наоборот, девочек под мужскими.
Автор законопроекта — первый зампред комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»), пишут «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснении к законопроекту говорится, что в России якобы «участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу». «Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в пояснительной записке. Какой-либо статистики при этом не приводится, отмечает издание.
Сообщается, что речь в законопроекте идет исключительно о тех именах, которые «четко соответствуют мужскому или женскому полу» (а имена, которые подходят и для тех, и для других, под действие законопроекта, по задумке автора, не подпадают).
Между тем, депутат отмечает, что над законопроектом еще ведется работа, в том числе совместно «с профессорами». Норму предлагается четко прописать в законопроекте, «чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское».
Напомним, в ноябре в Татарстане новорожденной девочке дали имя Россия-Святосия-Святороссия. А старшего сына родители назвали Природой.
Автор законопроекта — первый зампред комитета ГД по вопросам семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»), пишут «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснении к законопроекту говорится, что в России якобы «участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу». «Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в пояснительной записке. Какой-либо статистики при этом не приводится, отмечает издание.
Сообщается, что речь в законопроекте идет исключительно о тех именах, которые «четко соответствуют мужскому или женскому полу» (а имена, которые подходят и для тех, и для других, под действие законопроекта, по задумке автора, не подпадают).
Между тем, депутат отмечает, что над законопроектом еще ведется работа, в том числе совместно «с профессорами». Норму предлагается четко прописать в законопроекте, «чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское».
Напомним, в ноябре в Татарстане новорожденной девочке дали имя Россия-Святосия-Святороссия. А старшего сына родители назвали Природой.
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