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Председатель Верховного суда заявил, что принципом УК РФ является гуманизм
Фото: Вечерние Ведомости
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что «гуманизм является принципом УК РФ».
По его словам, ВС продолжит работу «по гуманизациии правоприменительной практики».
«Гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства», — отметил Лебедев на пленарном заседании Совета судей (цитата по РИА Новости).
Председатель ВС напомнил, что судьи должны применять «принцип гуманизма» при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого. Он пообещал продолжить «системную и последовательную работу по гуманизациии законодательства и правоприменительной практики», пишет агентство.
В России стали чаще освобождать осужденных условно-досрочно, утверждают в Верховном суде. Так, сообщается, что за девять месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года количество удовлетворенных судами ходатайств об УДО возросло с 48% до 53%.
Кроме того, в январе-сентябре этого года сократилось количество арестованных (62 тысяч человек) — это на 6% меньше, чем в прошлом году. Суды на 14% чаще стали отправлять обвиняемых под домашний арест. По словам председателя, ВС уделяет повышенное внимание «дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу».
Также, по его данным, суды стали чаще заменять неотбытый срок «более мягким наказанием и снимать судимость», пишет агентство.
По его словам, ВС продолжит работу «по гуманизациии правоприменительной практики».
«Гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства», — отметил Лебедев на пленарном заседании Совета судей (цитата по РИА Новости).
Председатель ВС напомнил, что судьи должны применять «принцип гуманизма» при рассмотрении каждого уголовного дела и в отношении каждого обвиняемого. Он пообещал продолжить «системную и последовательную работу по гуманизациии законодательства и правоприменительной практики», пишет агентство.
В России стали чаще освобождать осужденных условно-досрочно, утверждают в Верховном суде. Так, сообщается, что за девять месяцев этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года количество удовлетворенных судами ходатайств об УДО возросло с 48% до 53%.
Кроме того, в январе-сентябре этого года сократилось количество арестованных (62 тысяч человек) — это на 6% меньше, чем в прошлом году. Суды на 14% чаще стали отправлять обвиняемых под домашний арест. По словам председателя, ВС уделяет повышенное внимание «дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу».
Также, по его данным, суды стали чаще заменять неотбытый срок «более мягким наказанием и снимать судимость», пишет агентство.
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