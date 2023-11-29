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В Казани в жилой пятиэтажке произошел взрыв
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Казани в жилой пятиэтажке произошел взрыв.
По предварительной информации, взорвался бытовой газ. Есть погибший.
В региональном МЧС сообщили, что по ул. Спартаковская,35 в Казани горит квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома. «В ходе тушения пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины», — сообщили в ведомстве.
Самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребёнок.
В 10:51 открытое горение ликвидировано на площади три кв. метра.
СМИ со ссылкой на ГИБДД пишут, что на месте ЧП «был слышен громкий взрыв и звук выбитых стекол». В МЧС РФ позже уточнили, что «окно лопнуло из-за высокой температуры — характерный звук услышали очевидцы».
Причина пожара устанавливается.
Утром во вторник взрыв произошел в школьной котельной в Башкирии.
По предварительной информации, взорвался бытовой газ. Есть погибший.
В региональном МЧС сообщили, что по ул. Спартаковская,35 в Казани горит квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома. «В ходе тушения пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины», — сообщили в ведомстве.
Самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе ребёнок.
В 10:51 открытое горение ликвидировано на площади три кв. метра.
СМИ со ссылкой на ГИБДД пишут, что на месте ЧП «был слышен громкий взрыв и звук выбитых стекол». В МЧС РФ позже уточнили, что «окно лопнуло из-за высокой температуры — характерный звук услышали очевидцы».
Причина пожара устанавливается.
Утром во вторник взрыв произошел в школьной котельной в Башкирии.
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