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В Башкирии произошел взрыв в школьной котельной, есть погибший
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Башкирии в школьной котельной произошел взрыв. Погиб оператор котельной, сообщили в МЧС по региону.
«Сегодня, 5 декабря в 11 часу дня в МЧС Башкортостан поступило сообщение, что произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей котельной по ул. Центральная в н.п. Султанбеково Аскинского района <...> хлопок был без последующего горения в одноэтажном панельном здании школьной котельной размерами 7х7 метров, печное отопление», — говорится в релизе ведомства.
Оператор котельной получил серьезные травмы, его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
В МЧС добавили, что в школе учатся 40 детей, «учебный процесс не нарушен».
«Сегодня, 5 декабря в 11 часу дня в МЧС Башкортостан поступило сообщение, что произошел хлопок паровоздушной смеси в отдельно стоящей котельной по ул. Центральная в н.п. Султанбеково Аскинского района <...> хлопок был без последующего горения в одноэтажном панельном здании школьной котельной размерами 7х7 метров, печное отопление», — говорится в релизе ведомства.
Оператор котельной получил серьезные травмы, его доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
В МЧС добавили, что в школе учатся 40 детей, «учебный процесс не нарушен».
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