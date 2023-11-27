Возрастное ограничение 18+
Комитет ГД одобрил поправки о запрете телефонов в школах и об обязательных уроках труда
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Комитет ГД по просвещению одобрил две поправки к закону об образовании, которые вызвали бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.
Так, комитет согласовал норму, которая запрещает использовать телефоны в школах даже в образовательных целях, пишут РИА Новости.
Напомним, в тексте законопроекта, который был принят 16 ноября в первом чтении, предлагалось в качестве исключения разрешить телефоны в образовательных целях, однако позже была внесена поправка.
Еще одна одобренная комитетом норма касается уроков труда. Так, предлагается ввести обязательные уроки труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.
Второе чтение законопроекта с предлагаемыми поправками ожидается в начале декабря.
Так, комитет согласовал норму, которая запрещает использовать телефоны в школах даже в образовательных целях, пишут РИА Новости.
Напомним, в тексте законопроекта, который был принят 16 ноября в первом чтении, предлагалось в качестве исключения разрешить телефоны в образовательных целях, однако позже была внесена поправка.
Еще одна одобренная комитетом норма касается уроков труда. Так, предлагается ввести обязательные уроки труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.
Второе чтение законопроекта с предлагаемыми поправками ожидается в начале декабря.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Куйвашев согласовал строительство новой дороги до ХМАО
30 ноября 2023
30 ноября 2023