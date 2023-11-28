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В Якутии госорганам ограничат получение писем через Gmail и Hotmail
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Якутии для госорганов вводят ограничения на получение писем через Gmail, Hotmail и другие почтовые сервисы.
Об этом сообщили в региональном Управлении ЗАГС.
«С 6 декабря 2023 года будет ограничено получение сообщений отправляемых через почтовые домены "Gmail", "Proton", "Onionmail", "Megamail", "Hotmail" на почтовые адреса доменов органов госвласти Республики Саха (Якутия) "sakha.gov.ru", "adm.sakha.gov.ru" и "gov14.ru"», — говорится в сообщении.
Это связано с тем, что в регионе участились случаи, когда органы власти получают «заведомо ложные письменные сообщения с экстремистским содержанием (о готовящихся актах терроризма и др.)». Ограничения вводятся «в целях устранения и недопущения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в отношении органов государственной власти».
Об этом сообщили в региональном Управлении ЗАГС.
«С 6 декабря 2023 года будет ограничено получение сообщений отправляемых через почтовые домены "Gmail", "Proton", "Onionmail", "Megamail", "Hotmail" на почтовые адреса доменов органов госвласти Республики Саха (Якутия) "sakha.gov.ru", "adm.sakha.gov.ru" и "gov14.ru"», — говорится в сообщении.
Это связано с тем, что в регионе участились случаи, когда органы власти получают «заведомо ложные письменные сообщения с экстремистским содержанием (о готовящихся актах терроризма и др.)». Ограничения вводятся «в целях устранения и недопущения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в отношении органов государственной власти».
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