Возрастное ограничение 18+
СК проверяет сообщения о строительных вагонах, в которых вынуждены учиться дагестанские школьники
Фото: Вечерние Ведомости
СК проверяет сообщения о том, что школьники в дагестанском селе учатся в строительных вагонах, так как в здании школы небезопасные условия.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах, так как в основном здании общеобразовательного учреждения находиться опасно в связи с тем, что рушится потолок, парты залиты дождем и в здании отсутствует отопление», — сообщает в понедельник СК РФ.
Там добавили, что, как отмечается в публикации, выделенные средства на строительство школы не реализованы подрядчиком. СК проводит процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства.
Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что речь о школе в селе Советском Бабаюртовского района, которую построили в 1967-м году, там учатся 130 детей. Здание находится в плачевном состоянии, поэтому в школьном дворе установили строительные вагоны. В них учителя с учениками «мерзнут зимой и изнывают от жары летом», пишет канал.
При этом строительство новой школы обсуждается с 2016 года. На эти цели было выделено более 10 миллионов рублей, однако, как сообщается, подрядчик задачу не выполнил, и деньги вернули в бюджет.
Напомним, в ноябре жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах, так как в основном здании общеобразовательного учреждения находиться опасно в связи с тем, что рушится потолок, парты залиты дождем и в здании отсутствует отопление», — сообщает в понедельник СК РФ.
Там добавили, что, как отмечается в публикации, выделенные средства на строительство школы не реализованы подрядчиком. СК проводит процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства.
Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что речь о школе в селе Советском Бабаюртовского района, которую построили в 1967-м году, там учатся 130 детей. Здание находится в плачевном состоянии, поэтому в школьном дворе установили строительные вагоны. В них учителя с учениками «мерзнут зимой и изнывают от жары летом», пишет канал.
При этом строительство новой школы обсуждается с 2016 года. На эти цели было выделено более 10 миллионов рублей, однако, как сообщается, подрядчик задачу не выполнил, и деньги вернули в бюджет.
Напомним, в ноябре жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские власти пообещали 50 миллионов на строительство собачьего приюта в Асбесте
28 ноября 2023
28 ноября 2023
В бассейне Полевского захлебнулся 12-летний мальчик
27 ноября 2023
27 ноября 2023