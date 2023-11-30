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СК проверяет сообщения о строительных вагонах, в которых вынуждены учиться дагестанские школьники

14.59 Понедельник, 4 декабря 2023
Фото: Вечерние Ведомости
СК проверяет сообщения о том, что школьники в дагестанском селе учатся в строительных вагонах, так как в здании школы небезопасные условия.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах, так как в основном здании общеобразовательного учреждения находиться опасно в связи с тем, что рушится потолок, парты залиты дождем и в здании отсутствует отопление», — сообщает в понедельник СК РФ.

Там добавили, что, как отмечается в публикации, выделенные средства на строительство школы не реализованы подрядчиком. СК проводит процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства.

Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что речь о школе в селе Советском Бабаюртовского района, которую построили в 1967-м году, там учатся 130 детей. Здание находится в плачевном состоянии, поэтому в школьном дворе установили строительные вагоны. В них учителя с учениками «мерзнут зимой и изнывают от жары летом», пишет канал.

При этом строительство новой школы обсуждается с 2016 года. На эти цели было выделено более 10 миллионов рублей, однако, как сообщается, подрядчик задачу не выполнил, и деньги вернули в бюджет.

Напомним, в ноябре жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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