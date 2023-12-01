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Саперы при разминировании территории Карабаха используют крыс
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Азербайджанские саперы используют крыс при разминировании территории Карабаха.
Об этом сообщил представитель национального Агентства по разминированию Фархад Исаев.
«В процессе разминирования используются и специально обученные собаки-саперы, и крысы», — сказал Исаев (цитата по РИА Новости).
Ранее в местных изданиях со ссылкой на руководство Агентства по разминированию писали, что у крыс в сравнении с собаками-миноискателями есть преимущества — «на поиск мин времени у них уходит меньше, чем у собак, и эта работа дает эффект».
Напомним, о планах использовать крыс для разминирования в Азербайджане заявляли в прошлом ноябре. Тогда сообщалось, что крысы будут специально завезены «для тестирования».
Об этом сообщил представитель национального Агентства по разминированию Фархад Исаев.
«В процессе разминирования используются и специально обученные собаки-саперы, и крысы», — сказал Исаев (цитата по РИА Новости).
Ранее в местных изданиях со ссылкой на руководство Агентства по разминированию писали, что у крыс в сравнении с собаками-миноискателями есть преимущества — «на поиск мин времени у них уходит меньше, чем у собак, и эта работа дает эффект».
Напомним, о планах использовать крыс для разминирования в Азербайджане заявляли в прошлом ноябре. Тогда сообщалось, что крысы будут специально завезены «для тестирования».
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