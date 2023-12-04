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Губернатор подтвердил жесткую посадку Ми-2 на Ставрополье
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. По предварительной информации, никто не пострадал.
Информацию подтвердил глава региона. «Сегодня около 10 часов утра вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа. Инцидент произошел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги "Пятигорск — Георгиевск"», — сообщил губернатор Владимиров.
По его словам, борт принадлежит коммерческой компании, вертолет совершал облет нефтепровода.
«В вертолете находились два человека, по оперативной информации они не пострадали», — написал глава региона.
Он добавил, что, по предварительным данным, причиной жесткой посадки мог стать отказ одного из двигателей.
На месте находятся экстренные службы.
Информацию подтвердил глава региона. «Сегодня около 10 часов утра вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку на территории Георгиевского округа. Инцидент произошел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги "Пятигорск — Георгиевск"», — сообщил губернатор Владимиров.
По его словам, борт принадлежит коммерческой компании, вертолет совершал облет нефтепровода.
«В вертолете находились два человека, по оперативной информации они не пострадали», — написал глава региона.
Он добавил, что, по предварительным данным, причиной жесткой посадки мог стать отказ одного из двигателей.
На месте находятся экстренные службы.
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