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В Липецкой области частные клиники отказались от абортов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Власти еще одного региона в РФ заявили об отказе частных клиник от абортов.
Такое решение было принято в Липецкой области накануне, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова. «В региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах», — написала замгубернатора на странице в ВК.
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По словам Белоглазовой, в госклиниках при содействии учреждений социальной политики региона «консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором», им оказывается психологическая, юридическая, «а порой материальная и гуманитарная помощь».
«Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют. В преддверии 2024 года, объявленного годом семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области», — добавила Белоглазова.
Напомним, накануне зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России на федеральном уровне прорабатываются инициативы регионов, которые касаются ограничения абортов. Она не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.
Вчера депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли постановление, которое предусматривает запрет всем частным клиникам проводить аборты. Проект изменений в федеральный закон направлен на рассмотрение в ГД.
Такое решение было принято в Липецкой области накануне, сообщила замгубернатора Ольга Белоглазова. «В региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах», — написала замгубернатора на странице в ВК.
Комментарии под ее постом на данный момент закрыты.
По словам Белоглазовой, в госклиниках при содействии учреждений социальной политики региона «консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором», им оказывается психологическая, юридическая, «а порой материальная и гуманитарная помощь».
«Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют. В преддверии 2024 года, объявленного годом семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области», — добавила Белоглазова.
Напомним, накануне зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в России на федеральном уровне прорабатываются инициативы регионов, которые касаются ограничения абортов. Она не уточнила, о каких именно ограничениях идет речь.
Вчера депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли постановление, которое предусматривает запрет всем частным клиникам проводить аборты. Проект изменений в федеральный закон направлен на рассмотрение в ГД.
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