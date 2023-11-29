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МЧС: в Москве пожар на рынке «Садовод», людей эвакуируют
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве горит рынок «Садовод», людей эвакуируют.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на рынке "Садовод". По предварительной информации, горят торговые павильоны. Проводится эвакуация», — сообщили в МЧС РФ.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в мае и июне этого года на рынке «Садовод» сгорели несколько павильонов.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на рынке "Садовод". По предварительной информации, горят торговые павильоны. Проводится эвакуация», — сообщили в МЧС РФ.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. О пострадавших не сообщается.
Напомним, в мае и июне этого года на рынке «Садовод» сгорели несколько павильонов.
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