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Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до трех
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Иерусалиме в результате утренней стрельбы на автобусной остановке погибли три человека, шестеро пострадали.
Уточненные данные приводят экстренные службы, пишет Jerusalem Post. В результате нападения погибли 24-летняя женщина, 73-летний мужчина и женщина в возрасте 60 лет.
Трое из пострадавших в критическом состоянии.
Власти расценивают произошедшее как теракт. В полиции сообщили, что двое террористов были братьями, они связаны с ХАМАС. Оба в разные годы находились в заключении в Израиле из-за террористической деятельности, пишет издание.
Сообщается, что нападавшие были вооружены пистолетом и М16, утром в четверг на въезде в Иерусалим они начали стрелять по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке.
Открывшие огонь были застрелены силами безопасности и гражданским лицом, находившимся на месте происшествия, уточняет издание.
Уточненные данные приводят экстренные службы, пишет Jerusalem Post. В результате нападения погибли 24-летняя женщина, 73-летний мужчина и женщина в возрасте 60 лет.
Трое из пострадавших в критическом состоянии.
Власти расценивают произошедшее как теракт. В полиции сообщили, что двое террористов были братьями, они связаны с ХАМАС. Оба в разные годы находились в заключении в Израиле из-за террористической деятельности, пишет издание.
Сообщается, что нападавшие были вооружены пистолетом и М16, утром в четверг на въезде в Иерусалим они начали стрелять по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке.
Открывшие огонь были застрелены силами безопасности и гражданским лицом, находившимся на месте происшествия, уточняет издание.
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