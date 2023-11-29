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На въезде в Иерусалим неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На въезде в Иерусалим двое неизвестных открыли огонь на автобусной остановке.
В результате стрельбы семь человек получили ранения, двое в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post. По данным других изданий, один из пострадавших скончался.
По предварительной информации, подозреваемых застрелили сотрудники полиции.
Движение на шоссе в районе стрельбы перекрыто.
Издание отмечает, что нападение произошло через год после взрыва на той же автобусной остановке. В ноябре прошлого года на этом месте погибли двое израильтян.
Обновлено. По уточненным данным экстренных служб, была убита 24-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения, пишет издание.
В результате стрельбы семь человек получили ранения, двое в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post. По данным других изданий, один из пострадавших скончался.
По предварительной информации, подозреваемых застрелили сотрудники полиции.
Движение на шоссе в районе стрельбы перекрыто.
Издание отмечает, что нападение произошло через год после взрыва на той же автобусной остановке. В ноябре прошлого года на этом месте погибли двое израильтян.
Обновлено. По уточненным данным экстренных служб, была убита 24-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения, пишет издание.
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