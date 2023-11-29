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В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Алма-Ате в четверг произошел сильный пожар в хостеле. Сообщается о 13 погибших, в том числе двух гражданах РФ.
«На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 кв.м. <...> В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом», — сообщает департамент по ЧС.
Позже в полиции сообщили, что четверо из 13 погибших – иностранцы: двое граждан РФ и двое граждан Узбекистана, еще девять — граждане Республики Казахстан, пишут РИА Новости.
Помещения были переоборудованы под хостел полтора месяца назад, уточнили в департаменте. Площадь хостела составляет 457 кв.м. На момент пожара там находилось 72 человека, 59 человек эвакуировались самостоятельно.
Причина пожара устанавливается. По предварительным данным очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Возбуждено уголовное дело.
«На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 кв.м. <...> В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом», — сообщает департамент по ЧС.
Позже в полиции сообщили, что четверо из 13 погибших – иностранцы: двое граждан РФ и двое граждан Узбекистана, еще девять — граждане Республики Казахстан, пишут РИА Новости.
Помещения были переоборудованы под хостел полтора месяца назад, уточнили в департаменте. Площадь хостела составляет 457 кв.м. На момент пожара там находилось 72 человека, 59 человек эвакуировались самостоятельно.
Причина пожара устанавливается. По предварительным данным очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Возбуждено уголовное дело.
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