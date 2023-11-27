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В Польше неизвестный с ножом напал на школу, есть пострадавшие
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Польше неизвестный напал с ножом на школу.
Сообщается, что пострадали как минимум два человека.
«В школе в Кадзидло недалеко от Остроленки произошло нападение с ножом. Местные СМИ сообщают, что как минимум два человека были доставлены в больницу», — пишет газета Rzeczpospolita.
По данным издания, на место прибыл вертолет санитарной авиации. Инцидент произошел около полудня в школьном комплексе в Кадзидло.
Официальной информации о количестве пострадавших, а также о нападавшем пока нет. В местных изданиях пишут, что ведутся поиски злоумышленника.
На прошлой неделе неизвестный ранил ножом несколько человек возле школы в Дублине. После ЧП в городе начались массовые протесты и беспорядки.
Сообщается, что пострадали как минимум два человека.
«В школе в Кадзидло недалеко от Остроленки произошло нападение с ножом. Местные СМИ сообщают, что как минимум два человека были доставлены в больницу», — пишет газета Rzeczpospolita.
По данным издания, на место прибыл вертолет санитарной авиации. Инцидент произошел около полудня в школьном комплексе в Кадзидло.
Официальной информации о количестве пострадавших, а также о нападавшем пока нет. В местных изданиях пишут, что ведутся поиски злоумышленника.
На прошлой неделе неизвестный ранил ножом несколько человек возле школы в Дублине. После ЧП в городе начались массовые протесты и беспорядки.
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