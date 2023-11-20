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В Дублине 400 полицейских продолжают патрулировать город после массовых беспорядков
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Дублине после массовых беспорядков четыре сотни полицейских продолжают патрулировать город.
«Более 400 членов Национальной полиции продолжают патрулировать центр Дублина. Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни, и мы продолжим следить за ситуацией», — передает заявление полиции телеканал RTE.
Массовые протесты и беспорядки начались после того, как неизвестный ранил ножом пять человек. Нападение произошло возле школы, среди пострадавших — трое детей. Ранее в полиции заявили, что подозреваемый — мужчина 40-50 лет, он действовал в одиночку.
Беспорядки в центре Дублина переросли в столкновения с полицией, была подожжена одна из патрульных машин. Также участники беспорядков поджигали общественный транспорт и разграбили несколько магазинов на центральной улице.
В полиции заявили, что никто из сотрудников серьезно не пострадал. Также, по данным правоохранителей, никто из жителей города «не сообщил о серьезных травмах».
Данных о задержанных полиция не приводит.
«Более 400 членов Национальной полиции продолжают патрулировать центр Дублина. Центр Дублина сейчас спокоен и возвращается к нормальной жизни, и мы продолжим следить за ситуацией», — передает заявление полиции телеканал RTE.
Массовые протесты и беспорядки начались после того, как неизвестный ранил ножом пять человек. Нападение произошло возле школы, среди пострадавших — трое детей. Ранее в полиции заявили, что подозреваемый — мужчина 40-50 лет, он действовал в одиночку.
Беспорядки в центре Дублина переросли в столкновения с полицией, была подожжена одна из патрульных машин. Также участники беспорядков поджигали общественный транспорт и разграбили несколько магазинов на центральной улице.
В полиции заявили, что никто из сотрудников серьезно не пострадал. Также, по данным правоохранителей, никто из жителей города «не сообщил о серьезных травмах».
Данных о задержанных полиция не приводит.
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