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СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области
В Кемерово вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет, сообщили местные издания.
СК и прокуратура проводят проверку. «Выявлено сообщение о том, что 29 ноября на реке Томь на территории областного центра полыньи воды окрасились в багровый цвет. По данному факту <...> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)», — сообщили в СК по региону.
На место выехала следственная группа.
Прокуратура региона совместно со специалистами Росприроднадзора также проводит проверку соблюдения требований экологического законодательства.
Напомним, неделю назад в Уфе после дождя появились темно-красные лужи и ручьи. Местные власти объяснили, что «"багровые реки" на Колхозном рынке» возникли из-за «оплошности с красителем».
СК и прокуратура проводят проверку. «Выявлено сообщение о том, что 29 ноября на реке Томь на территории областного центра полыньи воды окрасились в багровый цвет. По данному факту <...> незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)», — сообщили в СК по региону.
На место выехала следственная группа.
Прокуратура региона совместно со специалистами Росприроднадзора также проводит проверку соблюдения требований экологического законодательства.
Напомним, неделю назад в Уфе после дождя появились темно-красные лужи и ручьи. Местные власти объяснили, что «"багровые реки" на Колхозном рынке» возникли из-за «оплошности с красителем».
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