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Власти объяснили появление «багровых рек» на улицах Уфы
Фото: телеграм-канал главы администрации Орджоникидзевского района Уфы
В Уфе на улице Дмитрия Донского после дождя появились темно-красные лужи и ручьи.
Местные власти объяснили это «оплошностью» с красителем.
«"Багровые реки" на Колхозном рынке – это результат оплошности на складе ООО "ОЗНХ-Сервис". Там рассыпали краситель Родамин. Большой опасности он не представляет, переживать не стоит», — заявил глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов.
В МЧС по региону добавили, что краситель рассыпали при разгрузке. «В результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С — чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани), который рассыпали при разгрузке», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС отмечают, что вещество безвредное, без запаха.
Устранением последствий занимается предприятие, для промывки и откачки красителя направлена техника.
Добавим, что в МЧС по региону сопроводили свой пост в телеграм-канале хэштегом #добавиликраскивсеруюосень. Между тем, местные жители пишут в соцсетях, что «кровавая улица» выглядит шокирующе.
Местные власти объяснили это «оплошностью» с красителем.
«"Багровые реки" на Колхозном рынке – это результат оплошности на складе ООО "ОЗНХ-Сервис". Там рассыпали краситель Родамин. Большой опасности он не представляет, переживать не стоит», — заявил глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов.
В МЧС по региону добавили, что краситель рассыпали при разгрузке. «В результате осадков в виде дождя произошло растекание красителя (предварительно Родамин С — чаще всего применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани), который рассыпали при разгрузке», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС отмечают, что вещество безвредное, без запаха.
Устранением последствий занимается предприятие, для промывки и откачки красителя направлена техника.
Добавим, что в МЧС по региону сопроводили свой пост в телеграм-канале хэштегом #добавиликраскивсеруюосень. Между тем, местные жители пишут в соцсетях, что «кровавая улица» выглядит шокирующе.
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