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В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
В Волгоградской области город Котово на неделю останется без централизованного водоснабжения.
Это связано с ремонтными работами, предупредили в администрации.
«С 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды», — написал в телеграм-канале глава района.
В детсадах будут организованы дежурные группы, в школах вводят дистант и корректируют учебный план (по словам главы района, «изучение новых тем не предполагается, планируется повторение и закрепление ранее пройденного материала»).
Питьевую и техническую воду будут подвозить жителям по графику. Также подвоз воды организуют в районную больницу и психоневрологические интернаты.
«Коммунальными службами также проработан план действий по подвозу технической воды на котельные города для того, чтобы тепло продолжало поступать в дома жителей и соцобъекты», — написал глава района и попросил «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», так как без приостановки подачи воды «завершить ремонт водовода просто невозможно».
Население города — немногим более 21 тысячи человек. Город расположен в 230 км от Волгограда.
Это связано с ремонтными работами, предупредили в администрации.
«С 30 ноября по 5 декабря в связи с врезкой шести технических вставок для соединения с новым водоводом Филино-Котово планируется приостановка подачи воды», — написал в телеграм-канале глава района.
В детсадах будут организованы дежурные группы, в школах вводят дистант и корректируют учебный план (по словам главы района, «изучение новых тем не предполагается, планируется повторение и закрепление ранее пройденного материала»).
Питьевую и техническую воду будут подвозить жителям по графику. Также подвоз воды организуют в районную больницу и психоневрологические интернаты.
«Коммунальными службами также проработан план действий по подвозу технической воды на котельные города для того, чтобы тепло продолжало поступать в дома жителей и соцобъекты», — написал глава района и попросил «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», так как без приостановки подачи воды «завершить ремонт водовода просто невозможно».
Население города — немногим более 21 тысячи человек. Город расположен в 230 км от Волгограда.
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