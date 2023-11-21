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В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
Фото: страница Павла Артеева в ВК
Глава Березовского района в ХМАО Павел Артеев признался жителям, что был задержан за пьяное вождение.
Об этом 38-летний чиновник написал на своей странице в ВК.
«Уважаемые земляки, сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в п. Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками госавтоинспеции. Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке», — написал Артеев.
Он добавил, что «вдвойне виноват», так как является чиновником, которому доверено представлять интересы жителей и работать на благо людей, но который при этом «показал пример недостойного поведения».
«Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», — написал глава района.
В комментариях к посту многие пользователи его поддержали, назвав публичные извинения «достойным» и «смелым» поступком. Один из комментаторов предложил в качестве наказания для чиновника «заасфальтировать все улицы города Березово», при этом затраты вычесть «из оклада и премий провинившегося». Впрочем, некоторые жители засомневались, что глава района признался бы в содеянном, если бы его не задержала полиция.
Об этом 38-летний чиновник написал на своей странице в ВК.
«Уважаемые земляки, сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в п. Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками госавтоинспеции. Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке», — написал Артеев.
Он добавил, что «вдвойне виноват», так как является чиновником, которому доверено представлять интересы жителей и работать на благо людей, но который при этом «показал пример недостойного поведения».
«Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», — написал глава района.
В комментариях к посту многие пользователи его поддержали, назвав публичные извинения «достойным» и «смелым» поступком. Один из комментаторов предложил в качестве наказания для чиновника «заасфальтировать все улицы города Березово», при этом затраты вычесть «из оклада и премий провинившегося». Впрочем, некоторые жители засомневались, что глава района признался бы в содеянном, если бы его не задержала полиция.
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