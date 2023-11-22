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МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В 15 регионах РФ на этой неделе могут возникнуть проблемы с транспортом и энергоснабжением из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе из-за сильного ветра и осадков.
С прогнозом о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю выступил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.
«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм», — сообщили в НИИ.
По прогнозу, сбои возможны в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, на севере Красноярского края, в Челябинской области, в Краснодарском, Ставропольском крае, республиках Адыгея, Северная Осетия (Алания), в Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, следует из сообщения.
Накануне непогода бушевала в нескольких регионах и нанесла серьезный урон.
По последним данным МЧС РФ, в Южном федеральном округе из зон подтоплений были эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей.
С прогнозом о возможных чрезвычайных ситуациях на текущую неделю выступил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.
«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм», — сообщили в НИИ.
По прогнозу, сбои возможны в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, на севере Красноярского края, в Челябинской области, в Краснодарском, Ставропольском крае, республиках Адыгея, Северная Осетия (Алания), в Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, следует из сообщения.
Накануне непогода бушевала в нескольких регионах и нанесла серьезный урон.
По последним данным МЧС РФ, в Южном федеральном округе из зон подтоплений были эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей.
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