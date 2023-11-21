В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В нескольких регионах РФ бушует непогода. Мощный шторм, ураганы, шестиметровые волны и рекордные снегопады привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и транспортному коллапсу.По данным Минэнерго, без света остались 1,9 млн человек в восьми регионах РФ.Собрали главное к этому часу.В Лазаревском районе Сочи сильный шторм размыл основание под железнодорожной колеей, из-за этого были повреждены железнодорожные пути. Было задержано движение пассажирских поездов и электричек, сообщил региональный оперштаб. Городские власти сообщают, что людей пересаживают с электричек на автобусы, которые дополнительно направили утром.Всего, по данным РЖД, около 50 пассажирских поездов на Черноморском побережье были задержаны, сейчас движение частично восстановлено.В аэропорту Сочи десять рейсов ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании из-за непогоды.В Сочи из-за упавших деревьев повреждены несколько остановочных павильонов и несколько газовых труб. Сообщается, что никто не пострадал. Также деревья упали на железнодорожные пути, что привело к задержке транспорта. Всего в регионе за минувшие сутки стихия повалила более 250 деревьев, есть пострадавшие.В микрорайоне Лоо в Сочи обрушился трехэтажный дом, под ним подмыло землю. По предварительным данным экстренных служб, никто не пострадал.В Туапсинском районе в результате шторма и сильного ветра серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Обошлось без жертв.По данным оперштаба, в Сочи обнаружили тело одного погибшего во время шторма. Позже в прокуратуре сообщили, что в Новороссийске обнаружено тело еще одного мужчины.Возле побережья Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза, на борту — более 20 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта.По данным местных властей, в регионе менее чем за сутки выпала практически месячная норма осадков.В некоторых муниципалитетах Крыма ввели ЧС из-за разгула стихии. Местные власти заявили, что такого шторма в регионе еще не было. Сейчас на местах приступили к оценке ущерба.По словам Аксенова, электричество на всей территории республики планируется восстановить за двое суток. В регионе возникли перебои с мобильной связью.В Севастополе объявили о режиме ЧС регионального масштаба. Утром стало известно, что в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления одного из залов погибли около 800 морских животных.Некоторые трассы оказались затоплены.Сообщается, что один человек погиб, более десяти пострадали из-за урагана. По данным МЧС, эвакуированы более 350 человек.Экстренные службы в регионе переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.«Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад», — сообщил в понедельник губернатор Голубев.Наиболее неблагоприятная обстановка на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов.За помощью к спасателям обратились жители нескольких хуторов, эвакуировано около 20 человек, сообщил глава региона.В регионе утром в понедельник было объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ, запрет действует до особого распоряжения, сообщили в МЧС.На Камчатке из-за мощного циклона и шторма в акватории Охотского и Берингова морей затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта в селе Корф. Об этом сообщил на своей странице в ВК министр по ЧС Сергей Лебедев. Он опубликовал видео, на котором ВПП полностью ушла под воду. «ВПП в с. Корф. Полоса покрыта морской водой», — написал министр. Позже, по его словам, вода с полосы сошла, график полетов обещают восстановить через пару дней.Из-за мощного ветра в регионе около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах остались без электроснабжения, сообщили в МЧС по республике. Ветер усиливался до 15-20 метров в секунду.Без связи остались более 20 тысяч абонентов.В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет, заявил губернатор Воробьев. На расчистку дорог вышли почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники.Мэр Москвы Собянин объявил, что из-за рекордного снегопада будут привлечены ещё около 10–12 тысяч сотрудников служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза». В аэропортах столицы были задержаны десятки авиарейсов.Добавим, что непогода бушевала и на территории других стран. Так, из-за мощного шторма в Турции сел на мель пятый за несколько дней сухогруз.