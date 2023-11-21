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В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В нескольких регионах РФ бушует непогода. Мощный шторм, ураганы, шестиметровые волны и рекордные снегопады привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и транспортному коллапсу.
По данным Минэнерго, без света остались 1,9 млн человек в восьми регионах РФ.
Собрали главное к этому часу.
Краснодарский край
В Лазаревском районе Сочи сильный шторм размыл основание под железнодорожной колеей, из-за этого были повреждены железнодорожные пути. Было задержано движение пассажирских поездов и электричек, сообщил региональный оперштаб. Городские власти сообщают, что людей пересаживают с электричек на автобусы, которые дополнительно направили утром.
Всего, по данным РЖД, около 50 пассажирских поездов на Черноморском побережье были задержаны, сейчас движение частично восстановлено.
В аэропорту Сочи десять рейсов ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании из-за непогоды.
В Сочи из-за упавших деревьев повреждены несколько остановочных павильонов и несколько газовых труб. Сообщается, что никто не пострадал. Также деревья упали на железнодорожные пути, что привело к задержке транспорта. Всего в регионе за минувшие сутки стихия повалила более 250 деревьев, есть пострадавшие.
В микрорайоне Лоо в Сочи обрушился трехэтажный дом, под ним подмыло землю. По предварительным данным экстренных служб, никто не пострадал.
В Туапсинском районе в результате шторма и сильного ветра серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Обошлось без жертв.
По данным оперштаба, в Сочи обнаружили тело одного погибшего во время шторма. Позже в прокуратуре сообщили, что в Новороссийске обнаружено тело еще одного мужчины.
Возле побережья Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза, на борту — более 20 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта.
По данным местных властей, в регионе менее чем за сутки выпала практически месячная норма осадков.
Крым
В некоторых муниципалитетах Крыма ввели ЧС из-за разгула стихии. Местные власти заявили, что такого шторма в регионе еще не было. Сейчас на местах приступили к оценке ущерба.
По словам Аксенова, электричество на всей территории республики планируется восстановить за двое суток. В регионе возникли перебои с мобильной связью.
В Севастополе объявили о режиме ЧС регионального масштаба. Утром стало известно, что в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления одного из залов погибли около 800 морских животных.
Некоторые трассы оказались затоплены.
Сообщается, что один человек погиб, более десяти пострадали из-за урагана. По данным МЧС, эвакуированы более 350 человек.
Ростовская область
Экстренные службы в регионе переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.
«Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад», — сообщил в понедельник губернатор Голубев.
Наиболее неблагоприятная обстановка на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.
Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов.
За помощью к спасателям обратились жители нескольких хуторов, эвакуировано около 20 человек, сообщил глава региона.
Северная Осетия
В регионе утром в понедельник было объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ, запрет действует до особого распоряжения, сообщили в МЧС.
Камчатка
На Камчатке из-за мощного циклона и шторма в акватории Охотского и Берингова морей затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта в селе Корф. Об этом сообщил на своей странице в ВК министр по ЧС Сергей Лебедев. Он опубликовал видео, на котором ВПП полностью ушла под воду. «ВПП в с. Корф. Полоса покрыта морской водой», — написал министр. Позже, по его словам, вода с полосы сошла, график полетов обещают восстановить через пару дней.
Дагестан
Из-за мощного ветра в регионе около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах остались без электроснабжения, сообщили в МЧС по республике. Ветер усиливался до 15-20 метров в секунду.
Без связи остались более 20 тысяч абонентов.
Москва и Московская область
В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет, заявил губернатор Воробьев. На расчистку дорог вышли почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники.
Мэр Москвы Собянин объявил, что из-за рекордного снегопада будут привлечены ещё около 10–12 тысяч сотрудников служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза». В аэропортах столицы были задержаны десятки авиарейсов.
Добавим, что непогода бушевала и на территории других стран. Так, из-за мощного шторма в Турции сел на мель пятый за несколько дней сухогруз.
По данным Минэнерго, без света остались 1,9 млн человек в восьми регионах РФ.
Собрали главное к этому часу.
Краснодарский край
В Лазаревском районе Сочи сильный шторм размыл основание под железнодорожной колеей, из-за этого были повреждены железнодорожные пути. Было задержано движение пассажирских поездов и электричек, сообщил региональный оперштаб. Городские власти сообщают, что людей пересаживают с электричек на автобусы, которые дополнительно направили утром.
Всего, по данным РЖД, около 50 пассажирских поездов на Черноморском побережье были задержаны, сейчас движение частично восстановлено.
В аэропорту Сочи десять рейсов ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании из-за непогоды.
В Сочи из-за упавших деревьев повреждены несколько остановочных павильонов и несколько газовых труб. Сообщается, что никто не пострадал. Также деревья упали на железнодорожные пути, что привело к задержке транспорта. Всего в регионе за минувшие сутки стихия повалила более 250 деревьев, есть пострадавшие.
В микрорайоне Лоо в Сочи обрушился трехэтажный дом, под ним подмыло землю. По предварительным данным экстренных служб, никто не пострадал.
В Туапсинском районе в результате шторма и сильного ветра серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Обошлось без жертв.
По данным оперштаба, в Сочи обнаружили тело одного погибшего во время шторма. Позже в прокуратуре сообщили, что в Новороссийске обнаружено тело еще одного мужчины.
Возле побережья Анапы на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза, на борту — более 20 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта.
По данным местных властей, в регионе менее чем за сутки выпала практически месячная норма осадков.
Крым
В некоторых муниципалитетах Крыма ввели ЧС из-за разгула стихии. Местные власти заявили, что такого шторма в регионе еще не было. Сейчас на местах приступили к оценке ущерба.
По словам Аксенова, электричество на всей территории республики планируется восстановить за двое суток. В регионе возникли перебои с мобильной связью.
В Севастополе объявили о режиме ЧС регионального масштаба. Утром стало известно, что в Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления одного из залов погибли около 800 морских животных.
Некоторые трассы оказались затоплены.
Сообщается, что один человек погиб, более десяти пострадали из-за урагана. По данным МЧС, эвакуированы более 350 человек.
Ростовская область
Экстренные службы в регионе переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.
«Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад», — сообщил в понедельник губернатор Голубев.
Наиболее неблагоприятная обстановка на территории Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов.
Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов.
За помощью к спасателям обратились жители нескольких хуторов, эвакуировано около 20 человек, сообщил глава региона.
Северная Осетия
В регионе утром в понедельник было объявлено штормовое предупреждение по лавиноопасности. В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ, запрет действует до особого распоряжения, сообщили в МЧС.
Камчатка
На Камчатке из-за мощного циклона и шторма в акватории Охотского и Берингова морей затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта в селе Корф. Об этом сообщил на своей странице в ВК министр по ЧС Сергей Лебедев. Он опубликовал видео, на котором ВПП полностью ушла под воду. «ВПП в с. Корф. Полоса покрыта морской водой», — написал министр. Позже, по его словам, вода с полосы сошла, график полетов обещают восстановить через пару дней.
Дагестан
Из-за мощного ветра в регионе около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах остались без электроснабжения, сообщили в МЧС по республике. Ветер усиливался до 15-20 метров в секунду.
Без связи остались более 20 тысяч абонентов.
Москва и Московская область
В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет, заявил губернатор Воробьев. На расчистку дорог вышли почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники.
Мэр Москвы Собянин объявил, что из-за рекордного снегопада будут привлечены ещё около 10–12 тысяч сотрудников служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза». В аэропортах столицы были задержаны десятки авиарейсов.
Добавим, что непогода бушевала и на территории других стран. Так, из-за мощного шторма в Турции сел на мель пятый за несколько дней сухогруз.
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