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В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента компании Николая Васёва. Ему было 42 года.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушёл из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васёв. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа», — сообщила пресс-служба компании.
Васёв проработал в Сбербанке более 12 лет. Коллеги сообщают, что он фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента. В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» он занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную, сообщили в Сбербанке.
«Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким Николая Васёва», — говорится в релизе.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушёл из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васёв. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа», — сообщила пресс-служба компании.
Васёв проработал в Сбербанке более 12 лет. Коллеги сообщают, что он фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента. В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» он занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную, сообщили в Сбербанке.
«Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким Николая Васёва», — говорится в релизе.
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