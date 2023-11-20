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В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
Устранение последствий затопления. Фото: телеграм-канал Михаила Развожаева
В Севастопольском аквариуме-музее из-за непогоды произошло затопление одного из залов.
Погибли более 500 морских животных.
«В ФИЦ ИнБЮМе (исследовательский центр "Институт биологии южных морей РАН"— прим. ред.) пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных», — заявил Михаил Развожаев. Местные издания со ссылкой на дирекцию музея пишут, что погибли около 800 особей.
В третьем зале была представлена экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», она состояла из экзотических рыб, собранных со всего земного шара, сообщается на сайте музея. «Каждый континент представляется отдельно, а каждый аквариум – это единственное в своем роде произведение искусства, отражающее дух местности, откуда привезены его обитатели», — следует из описания.
Местные власти заявили, что такого мощного шторма в Крыму «не было никогда», масштабы разрушения еще предстоит оценить. В регионе ввели режим ЧС.
Добавим, что, по последним данным, на Черноморском побережье из-за разгула стихии задерживаются около 50 пассажирских поездов. В Краснодарском крае устраняют последствия мощного шторма.
Погибли более 500 морских животных.
«В ФИЦ ИнБЮМе (исследовательский центр "Институт биологии южных морей РАН"— прим. ред.) пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных», — заявил Михаил Развожаев. Местные издания со ссылкой на дирекцию музея пишут, что погибли около 800 особей.
В третьем зале была представлена экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», она состояла из экзотических рыб, собранных со всего земного шара, сообщается на сайте музея. «Каждый континент представляется отдельно, а каждый аквариум – это единственное в своем роде произведение искусства, отражающее дух местности, откуда привезены его обитатели», — следует из описания.
Местные власти заявили, что такого мощного шторма в Крыму «не было никогда», масштабы разрушения еще предстоит оценить. В регионе ввели режим ЧС.
Добавим, что, по последним данным, на Черноморском побережье из-за разгула стихии задерживаются около 50 пассажирских поездов. В Краснодарском крае устраняют последствия мощного шторма.
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