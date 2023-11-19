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Возле Анапы мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза недалеко от Анапы.
На борту находятся более 20 человек — граждане Сирии, Индии и Египта.
«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза <...> судно, находившееся под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта», — сообщает в понедельник Федеральное агентство морского и речного транспорта.
По данным агентства, сильнейший ветер и волны сорвали судно с якорей около 23:00 (мск) 26 ноября. Сухогруз дрейфовал в сторону берега, пока не оказался на мели в час ночи. Сообщается, что сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега. Готовится аварийно-спасательная операция. В мэрии Анапы уточнили, что разлива нефтепродуктов нет.
Регион накрыл мощный шторм. В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра упали 255 деревьев, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Жителей просят по возможности оставаться дома. По данным оперштаба, в городе ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по ул. Ленина, площадь поврежденной кровли составляет около 500 кв. м., обломки упали на придомовую территорию. Обошлось без пострадавших.
В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей задержаны пассажирские поезда. Часть авиарейсов из Сочи перенаправили в Минеральные воды.
В Ейском районе из–за опасного подъема уровня воды в двух населенных пунктах эвакуировали 42 человека.
В Новороссийске на территорию частного домовладения сошел селевой поток.
В Темрюкском районе ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома.
Сейчас в регионе действуют семь штормовых предупреждений, сообщили в оперштабе.
На борту находятся более 20 человек — граждане Сирии, Индии и Египта.
«Сильный шторм выбросил на мель близ побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз BLUE SHARK под флагом Белиза <...> судно, находившееся под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта», — сообщает в понедельник Федеральное агентство морского и речного транспорта.
По данным агентства, сильнейший ветер и волны сорвали судно с якорей около 23:00 (мск) 26 ноября. Сухогруз дрейфовал в сторону берега, пока не оказался на мели в час ночи. Сообщается, что сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега. Готовится аварийно-спасательная операция. В мэрии Анапы уточнили, что разлива нефтепродуктов нет.
Регион накрыл мощный шторм. В ночь с 26 на 27 ноября в 21 муниципальном образовании из-за сильного ветра упали 255 деревьев, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
В школах и детсадах Анапы в понедельник отменены занятия. Жителей просят по возможности оставаться дома. По данным оперштаба, в городе ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по ул. Ленина, площадь поврежденной кровли составляет около 500 кв. м., обломки упали на придомовую территорию. Обошлось без пострадавших.
В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей задержаны пассажирские поезда. Часть авиарейсов из Сочи перенаправили в Минеральные воды.
В Ейском районе из–за опасного подъема уровня воды в двух населенных пунктах эвакуировали 42 человека.
В Новороссийске на территорию частного домовладения сошел селевой поток.
В Темрюкском районе ветер сорвал около 50 метров кровли с двухэтажного дома.
Сейчас в регионе действуют семь штормовых предупреждений, сообщили в оперштабе.
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