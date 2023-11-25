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Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России почти втрое вырос спрос на так называемых многозадачных сотрудников.
Число вакансий, где среди требований упоминается «многозадачность», в этом году увеличилось почти в три раза (на 181%) в сравнении с 2021-м годом, пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.
Всего в январе—сентябре этого года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий с таким навыком.
Самая большая потребность в многозадачных сотрудниках — в финансовом и гостинично-ресторанном секторе, в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Кроме того, работодатели активно ищут коммуникабельных работников (+163% в сравнении с 2021 годом) и стрессоустойчивых работников (+106,7%).
Напомним, в начале ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нехватка рабочей силы — главная проблема экономики в стране.
Число вакансий, где среди требований упоминается «многозадачность», в этом году увеличилось почти в три раза (на 181%) в сравнении с 2021-м годом, пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.
Всего в январе—сентябре этого года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий с таким навыком.
Самая большая потребность в многозадачных сотрудниках — в финансовом и гостинично-ресторанном секторе, в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Кроме того, работодатели активно ищут коммуникабельных работников (+163% в сравнении с 2021 годом) и стрессоустойчивых работников (+106,7%).
Напомним, в начале ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что нехватка рабочей силы — главная проблема экономики в стране.
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