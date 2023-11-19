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Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
Фото: Законодательное Собрание Красноярского края
Экс-депутата Законодательного Собрания Красноярского края, которого вчера лишили депутатских полномочий, объявили в розыск.
Речь об одном из крупнейших бизнесменов региона Романе Гольдмане, руководителе многопрофильного холдинга Goldman Group. В Заксобрании он входил во фракцию «Единой России».
Накануне депутаты объявили о досрочном прекращении полномочий Гольдмана из-за уголовного дела, которое касается огнестрельного оружия. «Он был признан виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия. Решение суда вступило в силу», — отметили в Заксобрании.
В пятницу в полиции заявили, что Гольдман объявлен в розыск, но уже по другому уголовному делу по статье «Мошенничество». В полицию с жалобами обратились более тысячи пайщиков кооператива, принадлежащего Гольдману.
«В Главное управление МВД России по Красноярскому краю уже обратились более 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад", принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей», — сообщили в МВД.
По месту жительства и работы бывшего депутата утром в пятницу прошли обыски. Следователи ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям, добавили в ведомстве.
«По ходатайству следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Гольдман объявлен в розыск», — сообщили в главке.
Ранее в Заксобрании региона заявили, что депутаты будут разбираться «в ситуации, которая развернулась вокруг бизнеса Романа Гольдмана в последние недели». «Не исключаю, что нам, как депутатам, придется разбираться с последствиями того, что сейчас происходит в холдинге, искать пути защиты интересов и прав людей», — сказал спикер краевого парламента.
Речь об одном из крупнейших бизнесменов региона Романе Гольдмане, руководителе многопрофильного холдинга Goldman Group. В Заксобрании он входил во фракцию «Единой России».
Накануне депутаты объявили о досрочном прекращении полномочий Гольдмана из-за уголовного дела, которое касается огнестрельного оружия. «Он был признан виновным по статье УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия. Решение суда вступило в силу», — отметили в Заксобрании.
В пятницу в полиции заявили, что Гольдман объявлен в розыск, но уже по другому уголовному делу по статье «Мошенничество». В полицию с жалобами обратились более тысячи пайщиков кооператива, принадлежащего Гольдману.
«В Главное управление МВД России по Красноярскому краю уже обратились более 1 000 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро Вклад", принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба более 1 млрд рублей», — сообщили в МВД.
По месту жительства и работы бывшего депутата утром в пятницу прошли обыски. Следователи ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям, добавили в ведомстве.
«По ходатайству следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю Роман Гольдман объявлен в розыск», — сообщили в главке.
Ранее в Заксобрании региона заявили, что депутаты будут разбираться «в ситуации, которая развернулась вокруг бизнеса Романа Гольдмана в последние недели». «Не исключаю, что нам, как депутатам, придется разбираться с последствиями того, что сейчас происходит в холдинге, искать пути защиты интересов и прав людей», — сказал спикер краевого парламента.
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