Возрастное ограничение 18+
В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Электростали полиция провела рейд на железнодорожной станции «Фрязево». За нарушение миграционного законодательства и «незаконное осуществление трудовой деятельности» задержаны 16 иностранных граждан. Троих выдворили из страны.
«В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», – сообщает подмосковный главк МВД.
Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries сообщили РИА Новости, что сотрудники сортировочного центра «Электросталь» проходят проверку документов. Однако с происходящим на железнодорожной станции это не связано, позже сообщило агентство со ссылкой на полицию.
«В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», – сообщает подмосковный главк МВД.
Ранее в пресс-службе маркетплейса Wildberries сообщили РИА Новости, что сотрудники сортировочного центра «Электросталь» проходят проверку документов. Однако с происходящим на железнодорожной станции это не связано, позже сообщило агентство со ссылкой на полицию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Восьмилетнюю екатеринбурженку восстановили в музыкальной школе после вмешательства прокуратуры
16 ноября 2023
16 ноября 2023
Компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге
22 ноября 2023
22 ноября 2023