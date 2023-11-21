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В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
Фото: Вечерние Ведомости
В Перми за попытку поджечь военкомат задержали мужчину.
Житель Перми пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, пишут РИА Новости со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала Shot, задержанный — 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК.
Сообщается, что он бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, она отскочила и упала в снег, возгорания не произошло. Мужчину задержал местный участковый.
По информации канала, пенсионера якобы «развели мошенники»: неизвестный по телефону представился следователем и сообщил, что на мужчину оформили кредиты на сумму 350 тысяч и 1,5 млн. рублей. А чтобы их списать, нужно выполнять некие «дальнейшие инструкции».
Официально эту информацию не комментировали.
Напомним, на этой неделе в Ленобласти 17-летнего подростка осудили на шесть лет по делу о попытке поджога военкомата.
Житель Перми пытался поджечь здание военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, пишут РИА Новости со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала Shot, задержанный — 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК.
Сообщается, что он бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, она отскочила и упала в снег, возгорания не произошло. Мужчину задержал местный участковый.
По информации канала, пенсионера якобы «развели мошенники»: неизвестный по телефону представился следователем и сообщил, что на мужчину оформили кредиты на сумму 350 тысяч и 1,5 млн. рублей. А чтобы их списать, нужно выполнять некие «дальнейшие инструкции».
Официально эту информацию не комментировали.
Напомним, на этой неделе в Ленобласти 17-летнего подростка осудили на шесть лет по делу о попытке поджога военкомата.
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