В Ленобласти подростка осудили на шесть лет по делу о попытке поджога военкомата

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ленобласти 17-летний подросток осужден на шесть лет лишения свободы по статье «Терроризм».«Признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3. Ст.30 (попытка) УК РФ, ч.1, 205 (терроризм) УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в воспитательной колонии до 19 лет», — следует из приговора (цитата по РИА Новости).Подросток был задержан весной. По данным следствия, он попытался поджечь военкомат в Кировске с помощью бутылок с зажигательной смесью. Возгорания не произошло, и подросток убежал. На автобусной остановке его задержала полиция.Ранее также сообщалось, что он пытался поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга.