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Росстат: апельсины подорожали на 80%, бананы — почти на 50%
Фото: Вечерние Ведомости
В российских магазинах подорожали фрукты. Лидером по росту цен стали апельсины.
Так, в октябре 2023 года цена 1 кг апельсинов в рознице выросла почти на 80% в сравнении с прошлым годом — до 209 руб. за 1 кг, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Цены на виноград выросли на 48% (до 222 руб. за 1 кг), груши подорожали на 45% (до 243 руб. за 1 кг), лимоны — на 40% (до 195 руб. за 1 кг) в сравнении с прошлым годом.
Бананы выросли в цене в среднем на 47% (до 143,4 руб. за 1 кг) и установили рекорд — в абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм средней месячной цены бананы преодолели впервые за время наблюдений Росстата, пишет издание.
Так, в октябре 2023 года цена 1 кг апельсинов в рознице выросла почти на 80% в сравнении с прошлым годом — до 209 руб. за 1 кг, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Цены на виноград выросли на 48% (до 222 руб. за 1 кг), груши подорожали на 45% (до 243 руб. за 1 кг), лимоны — на 40% (до 195 руб. за 1 кг) в сравнении с прошлым годом.
Бананы выросли в цене в среднем на 47% (до 143,4 руб. за 1 кг) и установили рекорд — в абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм средней месячной цены бананы преодолели впервые за время наблюдений Росстата, пишет издание.
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