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Еще в двух регионах РФ иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси

16.39 Среда, 22 ноября 2023
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Курганской области иностранным гражданам запретили работать в общественном транспорте, такси, гостиницах и некоторых других сферах. Аналогичные меры (в сфере транспорта) приняли сегодня власти Магаданской области.

В Курганской области под запрет подпадают сразу несколько сфер, в том числе образование и производство питания. Как следует из соответствующего постановления губернатора («Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности»), речь идет о следующих видах деятельности:

- производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
- образование.

Работодателям необходимо привести численность иностранных работников в соответствие с постановлением уже до 1 января 2024 года.

В Магаданской области в следующем году иностранным гражданам запретят работать в общественном транспорте и такси. Перечень видов деятельности опубликован в указе губернатора:

- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении.

На то, чтобы привести численность работников «в соответствие с запретом», хозсубъектам дают три месяца.

Напомним, ранее аналогичные запреты были введены в Челябинской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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