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В Челябинской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Челябинской области в 2024 году запретят мигрантам работать в общественном транспорте и такси.
Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале правовых актов.
«Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем», — следует из документа.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. При этом до 1 марта численность работающих на транспорте мигрантов необходимо «привести в соответствие с постановлением».
На решение челябинских властей обратил внимание депутат ГД Александр Хинштейн. По его мнению, это «хороший пример» для других регионов, в частности, Самарской области, где «мигранты продолжают попадать в криминальную хронику», пишет депутат.
Он запустил в своем телеграм-канале опрос: «Поддерживаете ли вы запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте?». На момент публикации на вопрос ответили почти 2900 пользователей. 91% проголосовавших поддержали запрет.
Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале правовых актов.
«Установить запрет на 2024 год на привлечение хозяйствующими субъектами <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем», — следует из документа.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. При этом до 1 марта численность работающих на транспорте мигрантов необходимо «привести в соответствие с постановлением».
На решение челябинских властей обратил внимание депутат ГД Александр Хинштейн. По его мнению, это «хороший пример» для других регионов, в частности, Самарской области, где «мигранты продолжают попадать в криминальную хронику», пишет депутат.
Он запустил в своем телеграм-канале опрос: «Поддерживаете ли вы запрет для мигрантов на работу в общественном транспорте?». На момент публикации на вопрос ответили почти 2900 пользователей. 91% проголосовавших поддержали запрет.
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