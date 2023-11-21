Возрастное ограничение 18+
«Ангарский маньяк» получил 10 лет колонии за три убийства
Фото: Вечерние Ведомости
Суд в Иркутске вынес новый приговор серийному убийце Михаилу Попкову.
Бывший милиционер из Ангарска 59-летний Михаил Попков («ангарский маньяк», как его называют в СМИ), ранее получил пожизненный срок за убийство 83 женщин в разные годы. Сегодня суд установил, что с 1997 по 2003 год он убил еще трех женщин.
«Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами», — сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, двух молодых женщин, 25 и 27 лет, он задушил на берегу реки Ангара в октябре 1997 и в марте 1998 года. Тело одной из них облил бензином и поджег. В октябре 2003 года он убил 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.
Напомним, первое уголовное дело в отношении Попкова было рассмотрено в 2015 году, тогда его признали виновным в убийстве 22 женщин. Позже, уже находясь в заключении, он признавался в новых многочисленных убийствах. О трех новых жертвах он заявил в январе этого года.
«Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990-2010 гг. более 80 жительниц региона и ряд других преступлений. <...> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.
Бывший милиционер из Ангарска 59-летний Михаил Попков («ангарский маньяк», как его называют в СМИ), ранее получил пожизненный срок за убийство 83 женщин в разные годы. Сегодня суд установил, что с 1997 по 2003 год он убил еще трех женщин.
«Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами», — сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, двух молодых женщин, 25 и 27 лет, он задушил на берегу реки Ангара в октябре 1997 и в марте 1998 года. Тело одной из них облил бензином и поджег. В октябре 2003 года он убил 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.
Напомним, первое уголовное дело в отношении Попкова было рассмотрено в 2015 году, тогда его признали виновным в убийстве 22 женщин. Позже, уже находясь в заключении, он признавался в новых многочисленных убийствах. О трех новых жертвах он заявил в январе этого года.
«Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990-2010 гг. более 80 жительниц региона и ряд других преступлений. <...> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под стражу взяли устроившего резню жителя Ивделя
21 ноября 2023
21 ноября 2023
В покушении на убийство обвинили подозреваемого распространителя в Екатеринбурге «палёнки»
16 ноября 2023
16 ноября 2023
«Случайного» убийцу женщины задержали в Ревде
14 ноября 2023
14 ноября 2023