Возрастное ограничение 18+

«Ангарский маньяк» получил 10 лет колонии за три убийства

11.03 Среда, 22 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Суд в Иркутске вынес новый приговор серийному убийце Михаилу Попкову.

Бывший милиционер из Ангарска 59-летний Михаил Попков («ангарский маньяк», как его называют в СМИ), ранее получил пожизненный срок за убийство 83 женщин в разные годы. Сегодня суд установил, что с 1997 по 2003 год он убил еще трех женщин.

«Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино г. Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними различными способами», — сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, двух молодых женщин, 25 и 27 лет, он задушил на берегу реки Ангара в октябре 1997 и в марте 1998 года. Тело одной из них облил бензином и поджег. В октябре 2003 года он убил 31-летнюю женщину в районе Ново-Ленинского кладбища, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.

Напомним, первое уголовное дело в отношении Попкова было рассмотрено в 2015 году, тогда его признали виновным в убийстве 22 женщин. Позже, уже находясь в заключении, он признавался в новых многочисленных убийствах. О трех новых жертвах он заявил в январе этого года.

«Ранее Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за серийные убийства в 1990-2010 гг. более 80 жительниц региона и ряд других преступлений. <...> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Под стражу взяли устроившего резню жителя Ивделя
21 ноября 2023
В покушении на убийство обвинили подозреваемого распространителя в Екатеринбурге «палёнки»
16 ноября 2023
«Случайного» убийцу женщины задержали в Ревде
14 ноября 2023
В столице Урала 16-летний юноша зарезал свою девушку и ее мать
14 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
11:05 Жители свердловского поселка обвинили управляющую компанию в неспособности решить созданную птицами проблему
10:30 В Талице после вмешательства прокуратуры пенсионерке, живущей в аварийном доме, предоставили квартиру
10:07 В Красноуфимском районе «ВАЗ» въехал в пассажирский автобус
09:38 Для свердловской полиции купят 237 новых автомобилей за 216 миллионов
21:41 По новым адресным табличкам можно будет узнать примерный возраст здания в Екатеринбурге
21:10 Опекун свердловских собачек поставил производство тёплых будок на поток
20:46 Под стражу взяли устроившего резню жителя Ивделя
19:35 Метель поставила Екатеринбург в рекордные пробки
19:27 В Верхней Пышме оценили первые дни работы новой транспортной схемы
19:16 Под утро на Самолётной эффектно сгорела баня
18:36 В Ревде повесили мемориальную доску на дом почётного ветерана
17:51 Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
16:54 Свердловские депутаты выступили против увеличения расходов на «Авиалесоохрану»
16:21 Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
16:07 Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
16:00 Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
15:00 В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
14:31 Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
13:57 В Краснотурьинске подтвердился случай кори
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:36 В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
13:02 В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
12:37 В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
Все новости
11:03 «Ангарский маньяк» получил 10 лет колонии за три убийства
18:49 Профсоюзы в Германии проводят серию забастовок по всей стране
17:39 Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
16:43 СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
16:07 На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
15:29 Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
14:46 Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
13:05 СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
12:38 Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
11:52 В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
11:17 В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
10:27 В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
20:01 В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
16:09 Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
15:17 Силовики пришли сразу в три пермских министерства
14:44 В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника
13:30 Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
12:38 В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
12:03 Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк
12:00 Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области
11:23 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK