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СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом.
Накануне в региональном Минздраве сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками, шестеро в тяжелом состоянии.
По данным СК по региону, две погибшие девушки были обнаружены еще 19 ноября, обе 2004 года рождения. Тело одной нашли в подъезде дома по улице Чкалова, тело второй девушки обнаружила ее мать в Кировском районе. Еще один погибший — мужчина 1994 года рождения, его тело нашли в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе.
«Предварительная причина смерти троих астраханцев – отравление неизвестным веществом», — заявили в СК. В ведомстве добавили, что материалы уголовного дела, возбужденного ранее МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, будут переданы в СКР «для наиболее полного и всестороннего расследования».
Накануне в полиции заявили о задержании троих граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которых заподозрили в распространении синтетических наркотиков на территории Астраханской области.
Накануне в региональном Минздраве сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками, шестеро в тяжелом состоянии.
По данным СК по региону, две погибшие девушки были обнаружены еще 19 ноября, обе 2004 года рождения. Тело одной нашли в подъезде дома по улице Чкалова, тело второй девушки обнаружила ее мать в Кировском районе. Еще один погибший — мужчина 1994 года рождения, его тело нашли в квартире по улице Зеленой в Ленинском районе.
«Предварительная причина смерти троих астраханцев – отравление неизвестным веществом», — заявили в СК. В ведомстве добавили, что материалы уголовного дела, возбужденного ранее МВД по факту распространения партии синтетических наркотиков группой иностранцев, будут переданы в СКР «для наиболее полного и всестороннего расследования».
Накануне в полиции заявили о задержании троих граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которых заподозрили в распространении синтетических наркотиков на территории Астраханской области.
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