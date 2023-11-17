Возрастное ограничение 18+
В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Астраханской области 19 человек отравились наркотическими препаратами.
По данным регионального Минздрава, два человека на данный момент выписаны в удовлетворительном состоянии. В больнице остаются 17 человек, шестеро в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.
«В период с 17 по 20 ноября в ГКБ N3 им. С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами <...> Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. Лечение пациентов продолжается», — сообщили в Минздраве.
В полиции между тем говорят о 20-ти госпитализированных с признаками токсического отравления неизвестным веществом. «Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики», — сообщили в МВД РФ.
Позже в полиции заявили о задержании группы иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. «Установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. <...> Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным регионального Минздрава, два человека на данный момент выписаны в удовлетворительном состоянии. В больнице остаются 17 человек, шестеро в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.
«В период с 17 по 20 ноября в ГКБ N3 им. С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами <...> Вся необходимая экстренная помощь оказывалась сразу на этапе доставки пациентов в реанимобилях и автомобилях скорой помощи. Лечение пациентов продолжается», — сообщили в Минздраве.
В полиции между тем говорят о 20-ти госпитализированных с признаками токсического отравления неизвестным веществом. «Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики», — сообщили в МВД РФ.
Позже в полиции заявили о задержании группы иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. «Установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань. <...> Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
12 ноября 2023
12 ноября 2023
В ночном пожаре пострадали два жителя Берёзовского
17 ноября 2023
17 ноября 2023