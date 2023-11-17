Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Серийное производство электрической Лады модели Ларгус может начаться в первой половине 2024 года. По крайней мере, такие планы озвучил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выступая на заседании Совета Федерации.«В следующем году - в первой половине - на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», - цитируют Соколова СМИ.Напомним, в прошлом году французский автоконцерн Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в собственность России.