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Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
Фото: Вечерние ведомости
Серийное производство электрической Лады модели Ларгус может начаться в первой половине 2024 года. По крайней мере, такие планы озвучил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выступая на заседании Совета Федерации.
«В следующем году - в первой половине - на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», - цитируют Соколова СМИ.
Напомним, в прошлом году французский автоконцерн Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в собственность России.
«В следующем году - в первой половине - на конвейере ижевского завода мы запустим производство e-Largus, перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания», - цитируют Соколова СМИ.
Напомним, в прошлом году французский автоконцерн Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в собственность России.
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